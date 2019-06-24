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Трамп снова идет в президенты: амбиции и шансы политика переизбраться в 2020 году

Юлия Васильченко
06:12 24.06.2019
Накануне Трамп разместил видео в своем Twitter, где прозрачно намекает, что не против остаться главой государства навечно. 
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Chris Kleponis, CNP, AdMedia, Globallookpress

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о том, что пойдет на выборы 2020 года. Сюрпризом это ни для кого не стало - впервые свое желание переизбраться на второй срок он озвучил заранее еще 2 года назад - прямо в день инаугурации. И хотя предвыборная кампания официально началась только сейчас, по факту, шоу не прекращалось.

За два с половиной года на президентском посту Дональд Трамп провел несколько десятков митингов со сторонниками, продал миллион кепок Make America great again и написал тысячи твиттов с этим же лозунгом. А пару дней назад в его микроблоге появился красноречивый ролик, судя по которому можно судить, что Трамп хочет остаться и с нами, и с американцами - навсегда.

С победой Трампа в 2016 году мировая политика получила, пожалуй, одного из самых ярких лидеров за последние годы, если не десятилетия. Трамп принес в международную дипломатию свои представления о переговорах, чего стоит только его легендарное рукопожатие, или, наоборот, отказ от рукопожатия вопреки протоколу.

Aмериканский президент не любит следовать правилам этикета. Вот самые известные примеры церемониальных нарушений: приобнял английскую королеву, чмокнул французского президента, оттолкнул черногорского премьера. В истории США такого еще не было.

И на деловых встречах Трамп действует также. Идет напролом. Принцип, которым он руководствуется во время переговоров, Трамп объяснил много лет назад в своей книге «Искусство заключать сделки».

«Я совершаю сделки очень просто. Мой стиль - прямота. Давлю и давлю до тех пор, пока не получаю того, что хочу», - пишет Трамп.

Однако в отношении России слова расходятся с делами.

«У меня могут быть очень хорошие отношения с Владимиром Путиным», «Хорошие отношения с Россией - это вещь позитивная», «Дружить с Россией это хорошо, а не плохо» - раз за разом повторяет американский президент.

Однако все не так позитивно и радужно. Как пишет американская пресса, за несколько дней до выдвижения на второй срок глава Белого дома намерен сделать ряд назначений. Предполагается, что должность советника по России займет Тим Моррисон - специалист по ядерному оружию, а Пентагон возглавит Марк Эспер - русофоб и сторонник открытой гонки вооружений.

«Наша оборонительная стратегия должна быть направлена на то, чтобы быть хорошо подготовленными к эскалации конфликтов с Россией и Китаем», - заявил как-то Эспер.

Во внутренней политике на втором сроке пребывания на посту президента Трамп обещает тоже, что обещал, баллотируясь на первый срок. Ведущие популярных юмористических ток шоу быстро подметили, что новые избирательные речи Трампа почти слово в слово повторяют старые.

В Америке популярно мнение, что в 2016 году Трамп вообще не рассчитывал на победу, был очень удивлен успеху, наобещал избирателям с три короба, а что делать с этими обещаниями толком не знал.

Из грандиозных, но плохо продуманных планов немногое выполнено. За два года на посту главы государства Трампу удалось выйти из Парижского климатического соглашения, уменьшить налоги и выслать из страны около 40 тысяч нелегальных иммигрантов.

Но стена вдоль границы с Мексикой, одно из основных предвыборных обещаний, - не построена. Не удалось отменить и столь непопулярную среди республиканцев реформу здравоохранения, и Хилари Клинтон, которую Трамп грозился отправить в тюрьму, по-прежнему на свободе. Но ведь впереди, возможно, еще четыре года второго президентского срока! 

Вот только есть ли еще те, кто хочет работать с Трампом? В его администрации рекордная текучка кадров. За два года ушли с должности или были уволены около 40 чиновников.

Трамп стал предметом насмешек не только простых обывателей и журналистов, но и своих советников. Над ним подтрунивают из-за прически, критикуют за то, что не любит читать, и за то, что делает бесконечные опечатки в Twitter. Как например знаменитый «кофефе», или то, что Луна часть Марса, или как он встречался с «принцем китов», имея в виду Принца Уэльского.

Даже собственная жена не может скрывать своих чувств. Супруги часто ссорятся, причем на публике, а Трамп порой забывает как пишется имя Мелании. Ну и самое главное - избиратели тоже явно не в восторге от своего президента.

Согласно опросам, Трамп бьет все рекорды. Менее 40 процентов американцев ему доверяют. Такого низкого рейтинга еще не было среди американских президентов за последние 70 лет.

Если бы выборы состоялись сегодня, он проиграл бы каждому демократу среди лидирующих кандидатов от этой партии, включая двух женщин и представителя сексуальных меньшинств.

Некоторые опросы также показывают, что демократам для победы не очень-то надо и стараться, достаточно просто упирать на то, что эти кандидаты  - не Дональд Трамп. Но самого Трампа низкие рейтинги не останавливают. Он разместил видео обложки журнала Time в своем Twitter, где прозрачно намекает, что не против остаться главой государства навечно. 

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