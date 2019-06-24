Командование на МКС перешло от россиянина к россиянину

Российский космонавт Олег Кононенко перед возвращением на Землю 25 июня передал командование Международной космической станцией (МКС) своему соотечественнику Алексею Овчинину.

Вместе с Овчининым остаются астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук, которые находятся на космической станции с середины марта. Двадцать первого июля к ним присоединятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган, они прилетят на «Союзе МС-13».

Кононенко вместе с другими членами международной экспедиции МКС прибудет на Землю 25 июня. На транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-11» вместе с россиянином приземлятся астронавты Энн Макклейн из NASA и Давид Сен-Жак из Канадского космического агентства.