Почти половина россиян отказались от сокращения рабочей недели

От сокращения трудовой недели отказались 48% опрошенных жителей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Отмечается, что еще 29% респондентов, наоборот, отнеслись бы к такому нововведению положительно.

По словам социологов, в основном, граждане, высказавшиеся за такие изменения, проживают в Москве и Санкт-Петербурге. А те, кто против, в большинстве своем, живут в городах с населением от ста до пятисот тысяч человек.

Эксперты отмечают, что страхи могут быть связаны с уменьшением дохода.

Еще 17% опрошенных заявили, что им все равно, станет ли короче рабочая неделя, а 6% - затруднились ответить.

Напомним, что о возможном сокращении рабочей недели до четырехдневной заявил Дмитрий Медведев на Международной конференции труда.