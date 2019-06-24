Кевин Костнер раскрыл тайну постера фильма «Телохранитель»

Американский актер Кевин Костнер в разговоре с Entertainment Weekly рассказал, что на знаменитом рекламном плакате к фильму «Телохранитель» запечатлена вовсе не Уитни Хьюстон, а ее дублерша.

На главном постере картины телохранитель Фрэнк Фармер (Кевин Костнер) выносит из ночного клуба певицу Рэйчел Мэррон (Уитни Хьюстон), спасая от беспорядков. На фото героиня прячет свое лицо на плече актера. Снимок сделал друг Костнера Бен Гласс.

По словам актера, Уитни в тот день ушла со съемок домой, поэтому ее роль исполнила одна из дублерш. Создатели фильма хотели, чтобы на плакате было видно лицо главной героини, однако Костнер настоял на том, чтобы оставить эту фотографию, поскольку она была лучшей.

Фильм «Телохранитель» вышел в прокат в 1992 году. Главный герой выступает в роли телохранителя, который защищает жизнь популярной певицы.