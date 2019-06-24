В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Россия выразила готовность сохранить транзит газа через Украину, однако озвучила необходимые для этого условия. Это возможно в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», передает ТАСС со ссылкой на первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Кроме того, в разговоре с журналистами Приходько отметил, что концепция строящегося «Северного потока – 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам. По словам политика, это касается не только Украины, но и других стран.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.