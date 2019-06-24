В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
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Россия выразила готовность сохранить транзит газа через Украину, однако озвучила необходимые для этого условия. Это возможно в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», передает ТАСС со ссылкой на первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.
Кроме того, в разговоре с журналистами Приходько отметил, что концепция строящегося «Северного потока – 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам. По словам политика, это касается не только Украины, но и других стран.
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.