Самолет встал на нос при посадке в США: видео

Небольшой одномоторный самолет совершил аварийную посадку на пляже в Оушен-Сити, штате Нью-Джерси в субботу, первого июня.

На кадрах видно, что самолет Cessna 182, не успев полностью приземлиться, завалился на левый бок и встал на нос. После этого лайнер вернулся в начальное положение без последствий.

В полиции штата сообщили, что на борту находился только пилот - он не пострадал. Местность, где произошел инцидент, была почти безлюдной, поэтому других пострадавших нет, пишет CBS News.

Само воздушное судно получило незначительные повреждения - его уберут с пляжа, как только Федеральная авиационная администрация выяснит все обстоятельства произошедшего.