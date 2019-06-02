Самолет встал на нос при посадке в США: видео
На кадрах видно, что самолет Cessna 182, не успев полностью приземлиться, завалился на левый бок и встал на нос.
© Видео: Joan Samonisky, Facebook © Фото: Joan Samonisky, Facebook
Небольшой одномоторный самолет совершил аварийную посадку на пляже в Оушен-Сити, штате Нью-Джерси в субботу, первого июня.
На кадрах видно, что самолет Cessna 182, не успев полностью приземлиться, завалился на левый бок и встал на нос. После этого лайнер вернулся в начальное положение без последствий.
В полиции штата сообщили, что на борту находился только пилот - он не пострадал. Местность, где произошел инцидент, была почти безлюдной, поэтому других пострадавших нет, пишет CBS News.
Само воздушное судно получило незначительные повреждения - его уберут с пляжа, как только Федеральная авиационная администрация выяснит все обстоятельства произошедшего.