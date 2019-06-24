Огненный вихрь над МКАД: момент взрыва машины попал на видео

Днем в воскресенье, 23 июня, на 32-м километре МКАД взорвался автомобиль LADA. Из-за происшествия движение по полосам оказалось парализовано.



Позже появилось видео момента взрыва, на котором видно, как пожарные приблизились к автомобилю, когда пламя подобралось к бензобаку и машина рванула, а над автодорогой поднялся огромный столп из огня и дыма.



Несмотря на то, что взрывной волной спасателей сбило с ног, никто из них серьезно не пострадал.

К настоящему моменту все последствия ЧП на трассе ликвидированы.