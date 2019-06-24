Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Триумф «Ансата» и Бе-200: итоги работы России на выставке в Ле-Бурже

Алексей Самолетов
04:31 24.06.2019
Во Франции на Международном авиакосмическом салоне показали российские самолет-амфибию и гражданские вертолеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Baucher, globallookpress

В воскресенье, 23 июня во французском Ле Бурже завершил работу ежегодный Международный авиакосмический салон. В течение недели на территории аэродрома в пригороде Парижа свою продукцию представили крупнейшие в мире авиационные корпорации.

Эта выставка стала крупнейшей за всю свою историю и первой за пять лет, на которую Россия привезла свои самолеты.

Авиасалону Ле Бурже уже 100 лет. В 1918 здесь на статических стоянках было представлено всего лишь 17 самолетов, а в 2019 их уже больше 150. овый европейский истребитель передового класса получил название SCAF.

Больше всего экспонатов на домашнем авиасалоне у французских компаний. Был представлен полноразмерный макет истребителя, который разработан под руководством компании Dassault Aviation.  Новый европейский истребитель передового класса получил название SCAF.

Также на авиасалоне показали новейший турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - X). По своей аэродинамической компоновке модель похожа сразу и на европейский, и на американский, и на российский самолеты.

Эта выставка стала крупнейшей за всю свою историю и первой за пять лет, на которую Россия привезла свои самолеты. Наша страна представила одну из самых перспективных машин в мировой индустрии - вертолет «Ансат». Легкий, многоцелевой, двухдвигательный, на выставке Ле-Бурже он показан в медицинском варианте.

Именно этот вертолет сертифицирован для полетов над городом для оказания первой медицинской в том числе реанимационной помощи, для работы в горах и в зоне плотной городской застройки. Он может садиться буквально на пятачки, обладая очень хорошей маневренностью и умением висеть.

Основным экспонатом Объединенной авиастроительной корпорации стал самолет -амфибия Бе-200. В планах российских авиастроителей начать поставки этих самолетов в различные страны по всему миру.

Бе-200ЧС - самый мощный пожарный гидросамолет в мире. Он берет на борт 12 тонн воды и может использоваться для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата24.06.2019, 05:30
«Славянское братство-2019»: видео десантирования из Ил-76 от первого лица
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата22.06.2019, 13:30
«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:59 ОПК
Новейший ЗРК «Сосна» поступит в российскую армию в 2022 году
04:45 В стране и мире
Видео
Огненный вихрь над МКАД: момент взрыва машины попал на видео
03:50 В стране и мире
Видео
Старый сценарий с новыми актерами: итог европейских поездок Зеленского
03:19 В стране и мире
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
02:58 В стране и мире
Видео
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, запланировавшим поездки в Грузию
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Российская певица утонула после столкновения катеров на Волге
Видео
Шепелев объяснил, почему скрывает ото всех сына Фриске
Видео
Порошенко поел плов из пластиковой посуды и погрустнел: видео
Видео
Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео
Видео
«Усыпление» человека в костюме льва шокировало настоящих хищников: видео
Взрывной характер: украинец поссорился с прохожим и кинул в него гранату
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.