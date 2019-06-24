Триумф «Ансата» и Бе-200: итоги работы России на выставке в Ле-Бурже

В воскресенье, 23 июня во французском Ле Бурже завершил работу ежегодный Международный авиакосмический салон. В течение недели на территории аэродрома в пригороде Парижа свою продукцию представили крупнейшие в мире авиационные корпорации.

Эта выставка стала крупнейшей за всю свою историю и первой за пять лет, на которую Россия привезла свои самолеты.

Авиасалону Ле Бурже уже 100 лет. В 1918 здесь на статических стоянках было представлено всего лишь 17 самолетов, а в 2019 их уже больше 150. овый европейский истребитель передового класса получил название SCAF.

Больше всего экспонатов на домашнем авиасалоне у французских компаний. Был представлен полноразмерный макет истребителя, который разработан под руководством компании Dassault Aviation. Новый европейский истребитель передового класса получил название SCAF.

Также на авиасалоне показали новейший турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - X). По своей аэродинамической компоновке модель похожа сразу и на европейский, и на американский, и на российский самолеты.

Эта выставка стала крупнейшей за всю свою историю и первой за пять лет, на которую Россия привезла свои самолеты. Наша страна представила одну из самых перспективных машин в мировой индустрии - вертолет «Ансат». Легкий, многоцелевой, двухдвигательный, на выставке Ле-Бурже он показан в медицинском варианте.

Именно этот вертолет сертифицирован для полетов над городом для оказания первой медицинской в том числе реанимационной помощи, для работы в горах и в зоне плотной городской застройки. Он может садиться буквально на пятачки, обладая очень хорошей маневренностью и умением висеть.

Основным экспонатом Объединенной авиастроительной корпорации стал самолет -амфибия Бе-200. В планах российских авиастроителей начать поставки этих самолетов в различные страны по всему миру.

Бе-200ЧС - самый мощный пожарный гидросамолет в мире. Он берет на борт 12 тонн воды и может использоваться для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.