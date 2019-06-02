СМИ рассекретили рабочее название приквела «Игры престолов»

После завершения сериала «Игра престолов» создатели фантастической саги начали активно работать над его приквелами. Шоураннеры готовят к запуску сразу несколько спин-оффов.

По данным СМИ, первый приквел имеет рабочее название «Кровавая луна». Тем не менее, канал HBO, занимающийся выпуском «Игры престолов», эту информацию не подтвердил. По еще одной версии, спин-офф будет называться «Длинная ночь». Об этом сообщает Screen Rant.

В сериале речь пойдет о событиях, происходящих за восемь тысяч лет до войны в Вестеросе. В нем сценаристы также раскроют настоящее происхождение белых ходоков.

Напомним, последняя серия «Игры престолов» вышла 20 мая. В течение суток ее посмотрели более 19 миллионов зрителей.