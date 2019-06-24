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Гигантский кальмар атаковал подводную камеру и был «пойман с поличным»

Александра Романовская
04:04 24.06.2019
Инцидент произошел 19 июня. Длина моллюска составляла приблизительно от 3 до 3,7 метра.
© Видео: oceanexplorergov, YouTube © Фото: oceanexplorergov, YouTube

Подводный аппарат ученых в Мексиканском заливе подвергся нападению кальмара. Размер подводного обитателя удивил команду - он достигал 3 – 3,7 метра. Об этом сообщает Национальное управление США по изучению океанов и атмосферы (NOAA).

На сайте организации отмечается, что у специалистов долго не получалось установить технику, эксперты смогли сделать это только с пятой попытки.

Когда исследователи стали наблюдать за ней с помощью монитора, им удалось обнаружить большое трубчатое существо. После процедуры идентификации выяснилось, что им оказался огромный кальмар.

Инцидент случился 19 июня.

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