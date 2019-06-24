Старый сценарий с новыми актерами: итог европейских поездок Зеленского

В Донбассе на неделе зафиксировано увеличение количества обстрелов и, в целом, ухудшение ситуации. И это на фоне нового раунда Минских переговоров и предложения Леонида Кучмы - не открывать огонь и прекратить блокаду региона.

Хотя ничего удивительного здесь нет. Президент Украины Владимир Зеленский, будучи на неделе в гостях у Меркель и Макрона, словно под копирку повторял слова своего предшественника - требовал усилить давление на Россию, принять новые санкции и открестился от любых возможных переговоров с Донбассом.

Похоже, что первая крупная «политическая гастроль» новоиспеченного украинского лидера в Европу потерпела полное фиаско. Это как с долгожданной премьерой: зрители ожидали новых сюжетных линий, а увидели уже набивший оскомину сценарий, только что с новыми актерами. Заставить рукоплескать ни Париж, ни Берлин Владимир Зеленский так и не смог.

Они оба молоды и амбициозны, оба либералы и популисты, но то, что Владимир Зеленский декларировал в Париже, опытный политик Эммануэль Макрон слышал уже много раз. Украинский президент заявил: его главная ​задача - это вернуть мир на украинскую землю. Рецепт традиционный: усилить санкции против России и заблокировать ее возвращение в ПАСЕ. Но дальше громких заявлений дело не пошло. Когда на итоговой пресс-конференции двух лидеров, зашла речь о Минских договоренностях и прекращении войны на Донбассе, выяснилось, что Макрон и Зеленский не услышали друг друга.

«Президент Украины хочет, дал знак со​ своей стороны, что он готов идти на​ прекращение огня и​ готов к​ диалогу с​ сепаратистами, готов к​ новым параметрам переговоров. И мы должны поддержать эту динамику», - сказал Эммануэль Макрон.

«Тут есть сейчас небольшая ошибка​ - мы не​ готовы к​ диалогу с​ сепаратистами. Именно так я услышал перевод. Да, мы готовы действовать в "минском формате", в "минском формате" продолжать отношения. Мы готовы остановить огонь, и​ я не​ раз это декларировал. У нас уже была первая встреча 5 июня в​ составе нашей четырехсторонней группы, и​ мы сказали​ - прекращение огня, обмен пленными​ -​ это первоочередные моменты, которые мы должны сделать первым делом», - осек его Владимир Зеленский.

Реакция оппозиции в Киеве на «каприз» Зеленского была мгновенной. Оппозиционер Вадим Рабинович заявил, что президент поставил крест на установлении мира на Украине. А ведь ​прекращение войны было главным предвыборным обещанием Владимира Зеленского.

«Мы сегодня в​ шоке, собиралась фракция. Человек, который обещал ровно 28 дней назад мир, Макрону, президенту Франции, перебивая, говорит, что никаких переговоров с​ сепаратистами не​ будет. Ты же называл этих сепаратистов теми же украинцами, только с​ другой стороны. Кто там сепаратисты? Бабушки, дедушки, которые попали в​ эту мясорубку, которые случайно жили в Донецке, в​ Луганске, не​ выбирая себе место жительства? И после произошедших событий они что, заложники теперь?»​, - возмущается Рабинович.

На «штурм» Берлина Зеленский пошел все с тем же набором страшилок. Да и обвинять Россию уже давно, что называется, не мешки ворочать. А после торжественной церемонии встречи в Берлине Зеленскому самому пришлось оправдываться перед общественностью.

Во время официальной встречи Ангеле Меркель стало плохо. До конца церемонии она достояла с трудом. Как позже объяснила канцлер, причиной недуга стало обезвоживание. Журналистов возмутило другое, в тот момент Владимир Зеленский даже не протянул руку, чтобы поддержать коллегу. Объяснение было каким-то не внятным.

«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», - оправдался Зеленский.

Возмутился действиями президента даже лидер радикальной партии Олег Ляшко.

«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь. Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, не по-мужски», - отметил он.

Дальнейший диалог с канцлером Меркель как-то тоже не задался. Какие бы доводы не приводил украинский президент, отказываться, например, от строительства газопровода «Северный поток - 2» Германия не собирается. Да и общий посыл по итогам двух встреч в Париже и Берлине в Киеве поняли без лишних пояснений.

«Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка, как «ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая», - сказал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

В интервью популярному немецкому таблоиду Bild, Зеленский и вовсе пофантазировал на тему встречи с Владимиром Путиным. На вопрос журналиста, что украинский лидер скажет российскому президенту, Зеленский ответил: «начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина». Похоже на этом разговор с Путиным, скорее всего, закончится. Позиция Кремля, в этом смысле, проста и понятна: о возвращении Донбасса нужно говорить с жителями региона, а вопрос Крыма не вообще обсуждается.

«Он продолжает играть кандидата, а не президента, Он продолжает давать какие-то "мессаджи", которые не являются четкими, чтобы каждый что-то додумывал сам. Так ему нравится. Ну это уже не президентская компания, и он не представитель "95-го квартала". Он уже действующий президент и люди от него требуют четкой программы и позиции по мирному урегулированию, и от той партии "Слуга народа", которую он ведет», - считает народный депутат Украины Юрий Павленко.

Пока новый украинский президент разбрасывал по Европе ничем не подкрепленные ​обещания восстановить мир, ВСУ продолжали обстреливать города и поселки Донбасса. И заявления Зеленского шансов на скорый мир явно не прибавляют. ​

«По поводу конфликта на Донбассе - там, скажем так, пауза, у которой нет горизонта. Потому что господин Зеленский заявил, что он не признает и не собирается признавать особый статус Донбасса, он не собирается подписывать амнистию, а это два важнейших пункта Минских соглашений. То есть он не признает по сути Минские соглашения, это первое. Второе, он не собирается вступать в переговоры с Россией», - поделился мнением Виктор Медведчук.

Тем временем, в Киеве Конституционный суд Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады, а значит выборы в следующий созыв пройдут уже 21 июля. Продолжая, по сути, курс Порошенко, Владимир Зеленский пытается показать, что Украина стремительно обновляется. Например, провел для журналистов экскурсию по зданию своей администрации и объявляет о переезде, и пожаловался, что работать здесь не хочет, так как давит атмосфера.

«Для меня здесь слишком много места, вы понимаете, почему я хочу переехать, я не могу здесь жить», - рассказал Зеленский.

Но русская поговорка гласит, что не место красит человека. Да и сам идеологический багаж, с которым Владимир Зеленский хочет переехать на новое место, попахивает «порошенковским» нафталином. Например, новый президент объявил пятилетку декоммунизации в стране.

Настоящими «реформаторами» на этом фоне выглядят харьковские депутаты, которые вернули одному из городских проспектов имя маршала Жукова. Когда местные ветераны пришли, возложить цветы к месту, где раньше был бюст полководца, их уже ждали националисты.

Дальше ничего нового: зеленка, мат, речевки. И хотя президент призвал граждан помнить о той страшной войне, это никак не помешало 22 июня в День памяти и скорби, провести в Харькове концерт националистических групп.

Куда больший интерес в СМИ, на этой неделе, вызвало другое заявление Владимира Зеленского. Рассказывая в Париже о туристических возможностях Украины, он назвал украинских женщин «брендом» страны. Интернет ответил мгновенно, негодованием и острыми мемами.

«Безусловно, украинские женщины - лучшие в мире, но иностранцы должны сюда приезжать не для того, чтобы снимать наших женщин, а инвестиции приводить и создавать рабочие места. Брендом Украины должны быть не женщины, а украинцы с работой, зарплатой и уверенностью в завтрашнем дне. Это то, что должен делать Зеленский, а не торговать украинскими женщинами, как проститутками на окружной», - возмутился Олег Ляшко.

​И все же настоящего президента Зеленского скорее всего можно будет увидеть только после парламентских выборов, когда будет сформировано правительство, считает политолог Руслан Бортник.

«Вот тогда мы поймем, кто такой мистер Зеленский, что он хочет и что он будет делать. Сегодня Зеленский сохраняет такую управляемую неопределенность для того, чтобы не отбросить от себя электорат ни на западе, ни на востоке Украины. Сегодня он, в какой-то мере, маскирует свои взгляды. Прячет их», - объяснил политолог.

Возможно, для точной «настройки» позиции нового президента, на Украину едет бывший посол США в Незалежной Уильям Тейлор. Как пишут украинские СМИ, у него две важные задачи: контролировать​ Зеленского​ и​ ограждать его от врагов США.​