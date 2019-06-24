Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Два истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Словакии взлетели с авиационной базы Слиач и сопроводили пассажирский самолет Airbus A320, принадлежащий авиакомпании Ernest. Об этом сообщается на портале Airlive в Twitter.

Истребители поднялись в воздух после того, как лайнер, летевший из Милана в Харьков, прекратил выходить на связь с наземными службами. Уточняется, что после восстановления связи борт продолжил путь без сопровождения.

Жители городов Рожнява и Кошице утверждают, что воздухе были слышны хлопки, когда оба МиГ-29 преодолели сверхзвуковой барьер.