Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Истребители взлетели с авиабазы Слиач после того, как пассажирский лайнер перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.
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Два истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Словакии взлетели с авиационной базы Слиач и сопроводили пассажирский самолет Airbus A320, принадлежащий авиакомпании Ernest. Об этом сообщается на портале Airlive в Twitter.
Истребители поднялись в воздух после того, как лайнер, летевший из Милана в Харьков, прекратил выходить на связь с наземными службами. Уточняется, что после восстановления связи борт продолжил путь без сопровождения.
Жители городов Рожнява и Кошице утверждают, что воздухе были слышны хлопки, когда оба МиГ-29 преодолели сверхзвуковой барьер.