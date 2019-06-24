В Лондоне самолетам пришлось совершать посадку сквозь дым: видео

Самолетам, прилетающим в английский аэропорт «Лондон-Сити» 23 июня, пришлось заходить на посадку в некомфортных условиях – сквозь дым. Причиной тому стал пожар, который случился на заброшенном заводе «Миллениум Миллс». Об этом сообщает агентство Associated Press.

Здание находится рядом с аэропортом. По данным журналистов, с огнем пытались справиться порядка семидесяти пожарных. Причина возгорания выясняется.

Завод «Миллениум Миллс» построили в 30-е годы XX века. Архитектурная постройка мелькала в кадрах различных кинолент. Среди них «Цельнометаллическая оболочка» и «Бразилия».