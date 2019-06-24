Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Беспорядки в Грузии ТЕГИ

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, запланировавшим поездки в Грузию

Андрей Аркадьев
02:58 24.06.2019
Ведомство разъяснило, как граждане РФ могут защитить свои права в области туристских и транспортных услуг.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: pixabay

Более 700 россиян за два минувших дня позвонили в единый консультационный центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в связи с ситуацией в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.

Россияне обращаются к специалистам для решения вопросов защиты своих прав. Особенно много поступает вопросов, касающихся возврата денежных средств за уже купленные путевки.

«Потребителей интересуют правильность и порядок оформления документов при составлении претензии или иска, а также дополнительная информация о возможности обратиться за консультациями или помощью», - сообщает Роспотребнадзор.

В Ростуризме отметили, что россияне, которые купили туры и билеты в Грузию, но не смогут туда попасть из-за запрета на перелеты, имеют право на возврат денег. Для этого необходимо обратиться к туристическим операторам. Детали об отмене туров и возврате денежных средств можно уточнить в Ростуризме.

«Граждане, имеющие с российскими авиакомпаниями заключенный договор воздушной перевозки пассажира в Грузию с вылетом 8 июля 2019 г. и далее, вправе требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме», - говорится в сообщении.

Горячая линия для российских туристов, запланировавших отдых в Грузии, была открыта в субботу, 22 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля. Данный запрет связан с беспорядками, которые начались в Грузии накануне.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов после инцидента с представителем России на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате беспорядков пострадали 240 человек, около 300 были задержаны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата24.06.2019, 02:20
«Армия-2019»: схема основных площадок и итоги пяти лет в цифрах
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата22.06.2019, 13:30
«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Беспорядки в Грузии
02:58 В стране и мире
Видео
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, запланировавшим поездки в Грузию
00:18 В стране и мире
Видео
«Лучше высказаться МИД»: в РФС оценили инцидент с участием футболистов в Грузии
21:13 В стране и мире
Видео
Глава Rustavi2 сообщил о готовящемся штурме телеканала
20:25 В стране и мире
Видео
Грузинские хроники: как начались и к чему привели массовые протесты в Тбилиси
14:25 В стране и мире
В Грузии футболисты вышли на игры в майках с националистическими лозунгами
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:50 В стране и мире
Видео
Старый сценарий с новыми актерами: итог европейских поездок Зеленского
03:19 В стране и мире
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
02:53 В стране и мире
Видео
В Лондоне самолетам пришлось совершать посадку сквозь дым: видео
02:04 В стране и мире
Видео
Установлена личность напавшего на полицейских в Грозном
01:59 В стране и мире
Умер звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Серфинг на мотоцикле: байкер проехался по Москве-реке и влетел в уток
Видео
Тюлени исполнили мелодию из культовой саги «Звездных войн»: видео
Видео
Шепелев объяснил, почему скрывает ото всех сына Фриске
Видео
Порошенко поел плов из пластиковой посуды и погрустнел: видео
Видео
Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео
Видео
«Усыпление» человека в костюме льва шокировало настоящих хищников: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.