Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, запланировавшим поездки в Грузию

Более 700 россиян за два минувших дня позвонили в единый консультационный центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в связи с ситуацией в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.

Россияне обращаются к специалистам для решения вопросов защиты своих прав. Особенно много поступает вопросов, касающихся возврата денежных средств за уже купленные путевки.

«Потребителей интересуют правильность и порядок оформления документов при составлении претензии или иска, а также дополнительная информация о возможности обратиться за консультациями или помощью», - сообщает Роспотребнадзор.

В Ростуризме отметили, что россияне, которые купили туры и билеты в Грузию, но не смогут туда попасть из-за запрета на перелеты, имеют право на возврат денег. Для этого необходимо обратиться к туристическим операторам. Детали об отмене туров и возврате денежных средств можно уточнить в Ростуризме.

«Граждане, имеющие с российскими авиакомпаниями заключенный договор воздушной перевозки пассажира в Грузию с вылетом 8 июля 2019 г. и далее, вправе требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме», - говорится в сообщении.

Горячая линия для российских туристов, запланировавших отдых в Грузии, была открыта в субботу, 22 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля. Данный запрет связан с беспорядками, которые начались в Грузии накануне.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов после инцидента с представителем России на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате беспорядков пострадали 240 человек, около 300 были задержаны.