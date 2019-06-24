В Адлере рейсовый автобус протаранил бетонный отбойник: кадры с места

В Адлерском районе города Сочи около ресторана «Олеся» водитель пассажирского автобуса протаранил бетонные ограждения.

В дорожно-транспортном происшествии получили травмы девять человек, среди них трое несовершеннолетних. О состоянии пострадавших не известно.

Кадры с места аварии публикует паблик «На видео видно». На обнародованных кадрах действительно видно, что кузов автобуса смят, выбиты стекла, сломана дверь и серьезно пострадала боковина.

На месте ДТП работают спасатели, полицейские, дорожные службы, также прибыл мэр города Анатолий Пахомов. Часть пассажиров обвиняют в случившемся водителя, который во время езды якобы отвлекся на мобильный телефон, однако официального подтверждения этой информации нет.

Из-за аварии, движение парализовано, его пытаются отрегулировать вручную, образовалась дорожная пробка. Обстоятельства случившегося уточняются.