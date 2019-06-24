Известный дзюдоист Евгений Кушнир трагически погиб в Тольятти

Мастер спорта России по дзюдо Евгений Кушнир трагически погиб. Об этом сообщает Федерация дзюдо г.о. Тольятти.

В федерации принесли соболезнования родственникам и друзьям спортсмена.

По данным портала TLTgorod, Евгений Кушнир умер от выстрела в голову из травматического пистолета. Кроме того, издание отмечает, что вместе со спортсменом находился его приятель, который получил травмы, за его жизнь борются врачи.

По одной из версий, Евгений Кушнир вместе со своим другом могли стать жертвами уличной потасовки. Следственные органы выясняют подробности произошедшего.

ЧП произошло 24 июня в Тольятти. Евгению Кушниру было 27 лет. Спортсмену удавалось выигрывать соревнования как областного, так и федерального уровня.