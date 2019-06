Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба Андрей Аркадьев Сербский депутат Александр Шешель заявил, что крымчане высказались за воссоединение с РФ, поскольку «не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе».

© Фото: Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Facebook