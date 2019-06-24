Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.

Он описывал произошедшие в марте 2014 года события на русском языке, сообщает РИА Новости.

Сербский депутат заявил, что крымчане высказались за вхождение в состав Российской Федерации, поскольку «не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе».

Услышав эти слова, Гончаренко стал кричать и шуметь, однако ему велели остановиться, и Шешель завершил свою речь.

«Я вам слова, кажется, не давала, господин Гончаренко», - сделала ему замечание глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на участие в сессии ПАСЕ, если ей гарантируют право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях. Представителей РФ лишили права голоса в Ассамблее в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине, а также после вхождения Крыма в состав РФ.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.