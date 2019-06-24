Порошенко предложил переименовать Грузию
По мнению бывшего президента страны, МИД Украины должен задуматься об изменении официального названия Грузии.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал МИД страны рассмотреть вариант переименования Грузии и в ближайшее время начать переговоры о смене названия страны на Сакартвело. Свое предложение он опубликовал в Facebook.
Порошенко пишет: ранее Грузия изменила название украинской столицы с «Киев» на «Київ». Теперь, по его мнению, стоит сделать ответный шаг официально принять Сакартвело - грузинское самоназвание страны - как верный вариант.
Более того, экс-глава Украины призвал жителей своей страны, собирающихся в отпуск за границу, «переориентироваться на Грузию».