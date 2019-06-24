Прогуляться над Таймс-Сквер: канатоходцы прошли по тросу между двумя небоскребами
На глазах у многотысячной толпы канатоходцы двигались навстречу друг другу по 400-метровому тросу, натянутому на уровне 25-го этажа.
© Видео: JoseKickaha2, YouTube © Фото: JoseKickaha2, YouTube
Американские эквилибристы, брат и сестра Ник и Лияна Валленда, прошли по канату между двумя небоскребами над площадью Таймс-Сквер в Нью-Йорке.
На глазах у многотысячной толпы канатоходцы двигались навстречу друг другу по 400-метровому тросу, натянутому на уровне 25-го этажа. В середине пути они встретились - Ник перешагнул через присевшую Лияну, и эквилибристы продолжили движение в разные стороны. По требованию властей Нью-Йорка, канатоходцы выполняли трюк со страховкой.
Брат и сестра Валленда - представители седьмого поколения знаменитой цирковой династии. Семь лет назад Ник прошел по канату над Ниагарским водопадом, а шесть лет назад - по тросу через Гранд Каньон.