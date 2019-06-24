Угощают напитком, после - грабят и избивают: более двух десятков человек отравили в Москве

В Москве как минимум 24 человека отравились после того, как неизвестный злоумышленник угостил их газировкой. В напиток, вероятно, мог быть подмешан наркотик. Среди пострадавших, например, значится экс-ведущий MTV Михаил Рольник. В настоящий момент мужчина находится в коме.

Все преступления были совершены в районе Чистых прудов. После того как мужчина травил своих жертв, он забирал ценные вещи и скрывался с места. А потерявших сознание людей жестоко избивали.

По факту произошедших инцидентов возбуждено уголовное дело о краже.

Как пишет The Village, у преступника могут быть сообщники.

Отмечается, что подозреваемого задержали, но отпустили под подписку о невыезде.

По данным издания, преступник - молодой человек возрастом около 30 лет или чуть моложе. Он представляется разными именами и рассказывает, что является логистом из Нальчика.

По имеющимся данным, последнее отравление произошло 21 июня.