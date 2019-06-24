Патрушев и Болтон обсудили Венесуэлу и контроль над вооружениями
Переговоры собеседники продлились полтора часа.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудили ситуацию в Венесуэле и вопрос контроля над вооружениями. Об этом рассказал пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.
Встреча состоялась в Иерусалиме и продлилась полтора часа. Особое внимание также уделили теме стратегической стабильности в Венесуэле, уточнил Аношин. В ходе беседы Патрушев высказал неизменную российскую позицию и указал на необходимость диалога для решения конфликта.
Кроме того, собеседники обсудили ряд вопросов по региональной безопасности.