Уроженка России с двумя детьми найдены мертвыми в США

В Нью-Йорке обнаружена мертвой гражданка России и ее дети. Полицейские прибыли на место происшествия, когда в квартире начался пожар.

Когда огонь потушили, в спальне нашли 37-летнюю Аллу Аушеву и двоих детей - двух и трех лет. У женщины зафиксированы серьезные травмы головы, а у детей - признаки утопления. Полиция задержала сожителя Аушевой, отца погибших детей - Шона Уолкера. Ему предъявлены обвинения в убийстве и поджоге. Сейчас он проходит психологическую экспертизу.

Аушева переехала в США в 2011-м году, выиграв в лотерее грин-карту - документ, дающий вид на жительство в стране. Она поступила на службу в Национальную гвардию, а затем ее перевели в ВВС. Тогда же она получила американское гражданство, пишет «360».

Ранее Уолкера не раз обвиняли в домашнем насилии. Он ревновал Аушеву и в порыве чувств поднимал на нее руку. Теперь подозреваемому грозит пожизненное заключение, если его вину докажет следствие.