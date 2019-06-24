Купола на Главный храм ВС РФ установят осенью. Масштабные монолитные работы уже близки к завершению.

Как идет строительство, недавно лично проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Строители работают круглосуточно. Полностью возвести храм необходимо уже к августу. А сразу после на площадку доставят купола.

Диаметр барабана главного наружного свода составит 19 метров 45 сантиметров. Это число было выбрано не случайно: 1945 - год окончания Великой Отечественной войны.

Параллельно идут работы по художественному оформлению. Образцы облицовки фасада изготавливают в лучших мастерских страны.

Уже отлили колокола, завершена и центральная мозаика Спаса Нерукотворного.

Открытие храма запланировано на 9 мая 2019 года - в 75 годовщину Победы.