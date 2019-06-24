В МВД опровергли информацию о расширении полномочий сотрудников ГИБДД

В МВД РФ заверили, что не планируют расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, давая им возможность без судебного вмешательства ограничивать действие водительских прав. В ведомстве пояснили, что предложение носило «дискуссионный характер, что предполагает дальнейшее обсуждение».

Ранее такое предложение внес глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Кроме того, он предложил сократить количество составов дорожных правонарушений, оставив только «наиболее опасные», пишет «Коммерсантъ».