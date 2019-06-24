Трамп ввел новые «жесткие санкции» против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций против Ирана.

Как уточняет Reuters, ограничительные меры коснутся в первую очередь верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

«Мы продолжим усиливать давление», - заявил президент США.

По его мнению, Иран никогда не должен иметь ядерное оружие.

Стоит отметить, что санкции затонут лишь верховного лидера и руководителей государства в финансовой сфере.

Решение ввести ограничительные меры Трамп принял после того, как Тегеран заявил о сбитом американском беспилотнике. Инцидент произошел на прошлой неделе. БПЛА, по имеющимся данным, подбили в провинции Хормозган на юге иранской страны.

В ответ американский лидер был готов отдать приказ о нанесении ударов по трем объектам в Иране, но за десять минут до начала операции он изменил свое намерение.