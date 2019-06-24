Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику и набрала высший балл.
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
В Екатеринбурге выпускница гимназии №9 Анастасия Пределина набрала 400 на ЕГЭ за четыре предмета.
Школьница сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику, уточнили в пресс-службе информационного портала региона. Все ее работы были оценены на высший балл.
В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области отметили: наблюдается позитивная динамика. Каждый год выпускники показывают все более высокие результаты.
«Мы гордимся тем, что наши ребята демонстрируют такой ответственный и результативный подход к учебе», - резюмировал министр Юрий Биктуганов.