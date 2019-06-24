Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге выпускница гимназии №9 Анастасия Пределина набрала 400 на ЕГЭ за четыре предмета.

Школьница сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику, уточнили в пресс-службе информационного портала региона. Все ее работы были оценены на высший балл.

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области отметили: наблюдается позитивная динамика. Каждый год выпускники показывают все более высокие результаты.