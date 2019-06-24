Автобус с детьми загорелся в Ростовской области

Автобус, в котором находились 70 детей, загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Как сообщили «Звезде» в региональном управлении МЧС России, никто не пострадал.

ЧП случилось в Аксайском районе около Сальского кольца в 16.09 по московскому времени. В автобусе находились 75 человек: 70 детей, два водителя и трое сопровождающих. По предварительной информации, пассажиры ехали из поселка Кабардинка Краснодарского края в Красносулинский район Ростовской области.

Через 15 минут возгорание моторного отсека было ликвидировано. К тушению были привлечены две единицы техники и семь человек. Сейчас ожидается автобус из Каменска для продолжения перевозки пассажиров.