«Я вас люблю»: казахстанский военный записал обращение для родных под взрывы боеприпасов
Военный решил обратиться к родителям, так как не был уверен, что ему удастся выжить.
© Видео: ktk.kz © Фото: ktk.kz
Военный из города Арысь в Казахстане записал видеообращение к своей семье, после того как на местном складе начали взрываться боеприпасы.
«Если я не выживу, то - родители, я вас люблю!» - восклицает мужчина.
На кадрах видно, что в воздух поднимаются клубы дыма. Слышится звук взрывающихся снарядов.
Военные спрятались за стеной здания, некоторые из них звонят по телефону, вероятно, своим близким.
Напомним, сегодня, 24 июня, в Туркестанском районе в воинской части на складе боеприпасов произошел взрыв. По имеющимся данным, пострадали 46 человек, пятеро из которых - дети.