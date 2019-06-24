«Я вас люблю»: казахстанский военный записал обращение для родных под взрывы боеприпасов

Военный из города Арысь в Казахстане записал видеообращение к своей семье, после того как на местном складе начали взрываться боеприпасы.

«Если я не выживу, то - родители, я вас люблю!» - восклицает мужчина.

На кадрах видно, что в воздух поднимаются клубы дыма. Слышится звук взрывающихся снарядов.

Военные спрятались за стеной здания, некоторые из них звонят по телефону, вероятно, своим близким.

Напомним, сегодня, 24 июня, в Туркестанском районе в воинской части на складе боеприпасов произошел взрыв. По имеющимся данным, пострадали 46 человек, пятеро из которых - дети.