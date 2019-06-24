«Их цель - разделить страну на куски»: сирийские шейхи обсудили присутствие США в стране

Алеппо наводнили шейхи, приехали на конгресс. Нужно донести до президента Сирии да и до всех, кому небезразлична ситуация в этой ближневосточной стране, что с иностранным военным присутствием на Левом берегу Евфрата не согласны.

В конгрессе принимают участие более четырехсот шейхов, члены самых влиятельных кланов и племен Заевфратья. Эти люди представляют интересы почти всех жителей Восточной части Сирии. Арафатка и традиционная накидка - вещи, которые считаются атрибутами каждого шейха - на самом деле, особой материальной ценностью не обладают. Богатство этих людей выдают разве что золотые украшения и недешевые аксессуары. Еще дороже - уважение соотечественников.

Все вопросы, которые высокопоставленные гости обсуждают на масштабном конгрессе, по сути, сводятся к одной теме - единство Сирии и поддержка действующего президента Башара Асада.

«Собрание представителей кланов и племен доказывает, что сирийский народ - един! И мы не желаем подчиняться иностранным гражданам, чужим людям, которые приезжают сюда к нам без разрешения. Они хотят разорвать неделимую Сирию на куски, но мы этого не позволим», - заявил Иса Аль-Ибрагим, шейх племени Ассасны.

Большинство городов арабской республики возвращается к мирной жизни. Две трети площади страны - под контролем правительства. Но некоторые точки на карте по-прежнему горячие. Север - оккупированный террористами Идлиб. Юг - база США Эт-Танф, где американцы поддерживают боевиков.

«Американцы приехали сюда не для того, чтобы поддержать сирийский народ. Для всех очевидно, их цель - разделить нашу страну на куски. Поэтому мы им заявляем откровенно на весь мир - уходите отсюда, вам не рады! Сирия - едина, мы все вместе, разрушить эту крепкую связь не удастся», - уверен Камаль Аль-Джара, шейх племени Агейдат.

Еще одна проблема для жителей Заевфратья, в которой, по их мнению, виноваты американцы: США в обмен на тонны баррелей сирийской нефти поставляют оружие курдам.

«Район, откуда я приехал, не подчиняется сирийскому правительству. Всем, что называется, рулят курды. Конечно, нас это не устраивает! Национальные элиты настаивают на том, чтобы государство было единым, как раньше. И иностранцы не навязывали нам свои правила. Решать все должны сирийские власти под сирийским флагом», - считает Дауд Бек, доктор, представитель национальных элит города Аль-Хасака.

Результат встречи оглашает с трибуны один человек, но одобрено решение всеми. Президенту Асаду - полное доверие и максимальная поддержка.