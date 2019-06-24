В Грузии подсчитали убытки от прекращения авиаперелетов из России

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объеме почти $750 миллионов от прекращения авиационного сообщения с Российской Федерацией. Об этом рассказал глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

«Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (почти $750 миллиона - прим. ред)», - приводит слова эксперта издание Sputnik Грузия.

Как заявил Алавердашвили, общие расходы жителей России в Грузии с начала 2019 года оцениваются в $1,1 миллиарда, это составляет 33% от всего турпотока.

В сложившейся ситуации больше всего может пострадать экономика региона Аджария.

Также серьезный экономический урон возможно будет нанесен грузинам, которые сдают свою недвижимость в наем: 90% жилья снимали туристы из России.

По словам представителя туриндустрии, в прошлом году число российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает с 8 июля авиакомпаниям из России осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Решение было принято после того, как в Тбилиси 20 июня прошли акции протеста. Волнения начались с того, что радикалы и грузинская оппозиция сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, возглавляющий эту организацию, во время мероприятия сидел в кресле главы законодательного органа.