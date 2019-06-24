Опубликованы кадры крушения двух Eurofighter в Германии

Два истребителя Eurofighter потерпели крушение в Германии. Видео момента падения появилось в одной из социальных сетей.

После падения один из истребителей загорелся. Катапультироваться удалось обоим пилотом, но выжить удалось только одному из летчиков. Он застрял в ветках дерева.

На месте крушения работают спасатели и полиция, движение в районе перекрыто. Территория аварии оцеплена.

По предварительным данным, самолеты Eurofighter могли столкнуться в воздухе в районе озера Мюриц недалеко от побережья Балтийского моря.