Опубликованы кадры крушения двух Eurofighter в Германии
Видео с места происшествия появилось в одной из социальных сетей.
© Видео: Matze Meisterstück, Twitter © Фото: Matze Meisterstück, Twitter
Два истребителя Eurofighter потерпели крушение в Германии. Видео момента падения появилось в одной из социальных сетей.
После падения один из истребителей загорелся. Катапультироваться удалось обоим пилотом, но выжить удалось только одному из летчиков. Он застрял в ветках дерева.
На месте крушения работают спасатели и полиция, движение в районе перекрыто. Территория аварии оцеплена.
По предварительным данным, самолеты Eurofighter могли столкнуться в воздухе в районе озера Мюриц недалеко от побережья Балтийского моря.