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Одного из летчиков разбившихся в Германии самолетов нашли живым

Александра Арсентьева
17:45 24.06.2019
Летчика нашли застрявшим в ветках дерева.
© Видео: ostseewelle_de, twitter © Фото: ostseewelle_de, twitter

Одного из пилотов нашли живым на месте крушения двух военных самолетов в Германии. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv, ссылаясь на заявление минобороны ФРГ.

Отмечается, что пилот третьего истребителя, который участвовал в полете, видел, как на землю спустились два парашюта.

Летчика нашли застрявшим в ветках дерева.

По предварительным данным, на месте крушения нашли останки человека, сообщает издание Nordkuriers. Однако пока неизвестно принадлежат ли они второму пилоту.  

Ранее сообщалось, что два истребителя ВВС Германии упали на севере страны. По предварительным данным, самолеты Eurofighter могли столкнуться в воздухе в районе озера Мюриц федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания недалеко от побережья Балтийского моря. Летчикам удалось катапультироваться.

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