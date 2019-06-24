ПЦУ лишила Филарета канонических прав

Новообразованная Православная церковь Украины на заседании синода лишила Филарета «канонического права» управления епархией, при этом из состава епископата его не исключила. Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

«Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», - заявил он.

По словам Зори, ПЦУ подчинила себе все приходы и монастыри, которые находились в ведении Филарета, сообщает ТАСС.

«Было решено… подчинить митрополиту Киевскому и Всея Украины все парафии и монастыри Киева, которые до 15 декабря пребывали в Киевском патриархате», - отметил он.

Напомним, 20 июня Филарет объявил о восстановлении УПЦ Киевского патриархата. Он заявил, что собирается превратить ее в «великую церковь».

18 июня Филарет впервые признал, что «новая церковь» Украины не является канонической и не имеет автокефалии. Он отметил, что у ПЦУ есть томос по называнию, а «по содержанию она не автокефальна». Также ее не признают канонической 13 поместных церквей, заявил он.

Священнослужитель высказал мнение, что Константинопольский патриарх Варфоломей ввел «в заблуждение» его и его паству.

14 июня ПЦУ сообщила, что Филарет может быть отлучен от церкви в связи с его намерением созвать собор. В пресс-службе церкви отметили, что он не имеет на это права ни по уставу новой церкви, ни по утратившему силу уставу УПЦ КП. Иерархов призвали в этом мероприятии не участвовать, в противном случае пообещав отлучение со всеми юридическими и каноническими последствиями.