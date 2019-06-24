Опубликована копия первой схемы московского метро
Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Изначально он насчитывал лишь две ветки и 13 станций.
© Фото: @gorodmetro
Копия первой схемы московского метрополитена была опубликована в Сети. Оригинальное изображение датируется 1935 годом.
Снимок публикует канал «Метро Москвы». На нем видны первые 13 станций. Они расположены на двух ветках метро.
Как видно, некоторые станции ранее имели другие названия. Так, например, «Чистые пруды» именовались «Кировской», а «Лубянка» - «Дзержинской».
Московское метро открылось 15 мая 1935 года. Изначальная длина трассы составляла чуть более 11 километров, а по путям ездили 13 составов.