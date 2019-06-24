Часть военнослужащих остается в бункерах после взрыва на юге Казахстана

Часть военнослужащих находится в защищенных бункерах после взрыва боеприпасов на территории воинской части у города Арысь Туркестанской области Казахстана.

«Сами военные городки, арсенал находятся под охраной военнослужащих, часть из них находятся в защищенных бункерах, часть обеспечены средствами защиты, поэтому их безопасность гарантируется», - цитирует Интерфакс министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева.

По словам главы Туркестанской области Умирзака Шукеева, в городе почти никого не осталось. Местные власти каждый час проводят обход города.

«Если еще есть какие-то люди, которые остались в подвалах, каких-то укрытиях, мы ежечасно проводим обход, мониторим, стараемся вывезти оттуда оставшихся людей», - добавил Шукеев.

Утром на территории воинской части прогремел взрыв. После инцидента на юге Казахстана зафиксировали подземные толчки. В регионе объявлен режим ЧС. Президент Казахстана вылетел на место происшествия.