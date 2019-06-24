Последствия схода селя в Сочи сняли с коптера

Мощный сель накрыл горный курорт Роза Хутор в Сочи. Поток снес транспортные средства, а также значительно повредил несколько построек.

Как сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю, объем селя составил около полутора тысяч кубических метров.

«Звезда» публикует последствия разгула природной стихии, снятые с коптера. На них видно, что уровень грязи все еще достаточно высок в некоторых местах. Поток принес собой множество веток и камней.

Спецтехника устраняет последствия происшествия. Формируются варианты дальнейших ремонтно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в связи с ЧП оказалась затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает Олимпийскую деревню. Проезд по одной из дорог также затруднен.