Последствия схода селя в Сочи сняли с коптера
Спасатели ликвидируют последствия схода селя на дорогу на курорте Роза Хутор, произошедшего утром 24 июня.
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Мощный сель накрыл горный курорт Роза Хутор в Сочи. Поток снес транспортные средства, а также значительно повредил несколько построек.
Как сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю, объем селя составил около полутора тысяч кубических метров.
«Звезда» публикует последствия разгула природной стихии, снятые с коптера. На них видно, что уровень грязи все еще достаточно высок в некоторых местах. Поток принес собой множество веток и камней.
Спецтехника устраняет последствия происшествия. Формируются варианты дальнейших ремонтно-восстановительных работ.
Ранее сообщалось, что в связи с ЧП оказалась затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает Олимпийскую деревню. Проезд по одной из дорог также затруднен.