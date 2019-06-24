В Ростуризме рассказали о порядке возврата билетов и туров в Грузию

Ростуризм опубликовал на своем сайте ответы на самые популярные вопросы туристов о ситуации в Грузии. В частности, в ведомстве разъяснили порядок возврата денежных средств за авиабилеты и туры.

Так, в данной ситуации турист, который воспользовался услугами туроператора, может требовать расторгнуть договор или изменить его условия - например, выбрать другие направления на сроки вылета.

И организованные, и самостоятельные путешественники имеют право вернуть полную стоимость авиабилетов, приобретенных на период с 21 июня 2019 года и далее. Для этого необходимо обратиться к туроператору или по месту приобретения билетов. Если организатор поездки или авиакомпания не отвечают на заявление или отказываются возмещать средства, турист может обратиться в суд по месту жительства или направить жалобу в Роспотребнадзор.

Аналогичный порядок действий актуален и для невозвратных билетов, если перевозка ни на одном участке не была выполнена.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиаперевозчикам осуществлять авиарейсы из России в Грузию с восьмого июля, туроператорам и агентам рекомендовано остановить продажу путевок. Это связано с антироссийскими провокациями, которые проходят, в частности, в Тбилиси. Правительство в данный момент должно обеспечить возвращение соотечественников в Россию.

Ранее в Ростуризме предположили, что поток путешественников из России в Грузию может снизиться на 60-70%.