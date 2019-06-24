Президент Казахстана вылетел в воинскую часть, где произошел взрыв

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арысь, чтобы ознакомиться с ситуацией взрыва в воинской части.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетает в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в городе Арысь. Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов», - цитирует пресс-секретаря президента страны Берика Курмангали «Казахстанская правда».

Токаев поручил установить причины инцидента и обеспечить безопасность жителей.

Утром в воинской части на юге Казахстана в результате пожара прогремел взрыв на складе боеприпасов. На данный момент известно о 46 пострадавших, пятеро из них - дети.

После взрыва сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков. В Туркестанской области введен режим ЧС.