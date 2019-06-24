Шойгу: нейтрализация террористов в Египте отвечает интересам всего региона

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Египта успешно решают задачи борьбы с терроризмом.

«Уверены, что нейтрализация действующих у вас в стране экстремистских и террористических группировок отвечает интересам всего региона», - заявил глава оборонного ведомства на переговорах с министром обороны и военной промышленности Египта Мухаммадом Ахмедом Заки в Москве.

По оценке Шойгу, Египет - это пример стабильности «в неспокойные для всего арабского мира времена». Он отметил, что это в немалой степени является личной заслугой президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси и египетских Вооруженных сил. Россия поддерживает усилия египетского руководства по борьбе с международным терроризмом и нормализации ситуации на Синае.

Шойгу отметил «ключевую роль Египта в решении политических и экономических вопросов в Северной Африке и на Ближнем Востоке».

Консультации министров обороны и иностранных дел в формате «2+2», которые состоятся в понедельник, Шойгу назвал важной составляющей сотрудничества для двух стран.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что во время переговоров министры обороны и главы внешнеполитических ведомств двух государств проведут раздельные встречи, а также совместное заседание в формате «2+2».

В сообщении говорится, что планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на ливийский и сирийский кризисы, положение в Судане, ближневосточное урегулирование, проблематику безопасности в районе Персидского залива, вопросы борьбы с террористами и нераспространения оружия массового уничтожения.