Установлена личность напавшего на полицейских в Грозном

В воскресенье, 23 июня вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника дорожно-патрульной службы после того, как он остановил его автомобиль для проверки документов. Инцидент произошел у резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

Правохранители открыли ответный огонь и застрелили преступника, рассказал «Звезде» министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Нападавшего ликвидировал сотрудник Росгвардии после того, как заметил, что на полицейского напал злоумышленник. В автомобиле нарушителя также было найдено ружье.

По предварительным данным, пострадали двое стражей порядка. Им оказана медицинская помощь. В пресс-службе МВД по региону установили, что нападавшим был житель Чеченской республики 1997 года рождения.