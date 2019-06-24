Голикова опровергла данные о сокращении бюджетных мест в вузах

Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году.

«В СМИ сегодня была совершенно неудачная информация по поводу контрольных цифр приема. Они сослались на доклад правительства в парламент, но не совсем корректно», - сказала она на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам Голиковой, приведенные данные - это сокращение до 432,7 контрольных цифр приема к 2024 году. Она отметила, что действительно, такая цифра содержится, но она касается возрастов от 15 до 20 лет, сообщает РИА Новости.

«Вообще контрольные цифры приема и норматив, которые сегодня установлены в законодательстве, установлено от 17 до 30 лет», - отметила вице-премьер.

Она заявила, что изменения в цифрах приема могут происходить только по одной причине - демографический прогноз.

«С точки зрения демографического прогноза, у нас есть методы снижения, но оно не такое драматичное», - добавила Голикова.

Напомним, газета «Известия», ссылаясь на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, заявила, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах России уменьшится на 17% по сравнению с 2019 годом. По информации издания, сейчас число бюджетных мест составляет 518,4 тысячи.