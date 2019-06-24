Порядка 100 тысяч человек в Симферополе остались без электричества
Энергетики принимают необходимые меры для подачи электроэнергии, сообщили в МЧС.
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На одной из линий электропередач в Симферополе произошла авария. Без электричества остались около 100 тысяч человек.
«Без электроэнергии 98 268 бытовых потребителей. Крымские энергетики предпринимают все необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям», - заявил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Он добавил, что на месте аварии работает бригада «Крымэнерго».
Ранее сообщалось, что на полуостров движутся сильные ливни и шквалистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение.