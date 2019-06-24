Порядка 100 тысяч человек в Симферополе остались без электричества

На одной из линий электропередач в Симферополе произошла авария. Без электричества остались около 100 тысяч человек.

«Без электроэнергии 98 268 бытовых потребителей. Крымские энергетики предпринимают все необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям», - заявил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Он добавил, что на месте аварии работает бригада «Крымэнерго».

Ранее сообщалось, что на полуостров движутся сильные ливни и шквалистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение.