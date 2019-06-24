Два истребителя Еurofighter врезались друг в друга в Германии
О происшествии сообщили немецкие СМИ. Видео с места крушения появилось в Сети.
© Видео: ostseewelle_de, twitter © Фото: ostseewelle_de, twitter
В Германии столкнулись в воздухе и потерпели крушение два истребителя Eurofighter. ЧП произошло днем 24 июня в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, пишет Bild.
Оба пилота успели катапультироваться, уточняет местная газета Schweriner Volkszeitung. О состоянии летчиков информации нет, их местонахождение уточняется.
После падения самолетов на земле начался лесной пожар. На место происшествия были стянуты силы пожарных, полиции и экстренных служб.
Представитель Бундесвера в комментарии Bild отказался сообщать какие-либо подробности авиакатастрофы, подтвердив лишь сам факт ЧП.