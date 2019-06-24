Уголовное дело о превышении силы при разгоне митингующих возбудили в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с возможным превышением служебных полномочий во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси полицейскими.

«Генеральная прокуратура Грузии начала следствие по подпункту "б" части 3 статьи 333 ("Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия") УК Грузии в связи с акцией, которая проходила 20-21 июня 2019 года на проспекте Руставели возле здания парламента», - заявил Кока Кацитадзе, передает ТАСС.

Всех граждан, которые были у здания парламента, попросили представить фото и видео. Это должно помочь следствию установить картину произошедшего. По словам Кацитадзе, прокуратура выступила с предложением подключить к делу омбудсмена Грузии Нино Ломджарию.

20 июня в Тбилиси прошла акция протеста. Демонстранты собрались на площади Руставели и попытались взять штурмом здание грузинского парламента. Против них использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Всего пострадали 240 человек.