Умер звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов

Умер актер Андрей Харитонов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссер Виталий Манский. Артиста не стало 23 июня, ему было 59 лет.

© Виталий Манский, Facebook

Манский выразил соболезнования всем, кто помнит и любит актера.

Режиссер отметил, что прославила Харитонова роль итальянского подпольного революционера Артура Бертона фильме «Овод».

«После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось, и уходил, к большому сожалению, он почти забытым», - написал Виталий Манский на своей странице в социальной сети.

Харитонов также известен ролями в кинолентах «Романовы. Венценосная семья», «Ассоль» и «Человек-невидимка».