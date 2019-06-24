Роман Бабаян возглавил радиостанцию «Говорит Москва»

Ведущий программы «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Об этом сам тележурналист рассказал в своем Twitter.

К выполнению своих обязанностей Бабаян приступит со вторника, 25 июня.

«Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит», - пишет он.

По словам журналиста, бывший главный редактор Сергей Доренко сделал из «Говорит Москва» самую яркую радиостанцию страны, и занимать должность, которую раньше занимал Доренко, - «отдельный вызов». Однако Бабаян пообещал, что будет работать над тем, чтобы радиостанция стала еще лучше.

Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая в Москве в возрасте 59 лет. Причиной его смерти стал разрыв аорты, который произошел в тот момент, когда журналист находился за рулем своего мотоцикла.