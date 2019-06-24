Подземные толчки начались после взрыва в воинской части в Казахстане

Сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков на юге Казахстана после взрыва на складе боеприпасов в воинской части около города Арысь. Об этом сообщается на сайте Национального центра данных РГП Института геофизических исследований.

«24 июня 2019 года станции сети РГП ИГИ зарегистрировали серию сейсмических событий с 09.30 до 12.00», - уточняется на сайте.

Самый мощный толчок был зафиксирован в 09.37 по местному времени с магнитудой колебаний в 3,5 балла. Эксперты уверены, что данный инцидент связан со взрывом в Туркестанском районе страны.

Напомним, в воинской части рядом с городом Арысь произошел пожар, вследствие которого прогремел взрыв на складе боеприпасов. По последним данным, пострадали 46 человек, среди которых пятеро детей.

В регионе объявлен режим ЧС. Власти области организовали эвакуацию жителей в ближайшие населенные пункты.