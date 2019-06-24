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Разрешен транзит украинских товаров в третьи страны через РФ

Татьяна Полуказакова
15:39 24.06.2019
Правительству РФ дано поручение обеспечить необходимые условия и контроль транзита товаров из Украины.
Разрешен транзит украинских товаров в третьи страны через РФ
© Фото: dpsu.gov.ua

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий перевозить украинские товары через территорию страны.

«Правительству Российской Федерации определить перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, стационарных и передвижных контрольных пунктов, которые используются при осуществлении транзитных международных перевозок через территорию РФ в третьи страны…отдельных видов товаров, страной происхождения  либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины», - говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Кроме того, необходимо установить требования к средствам идентификации, работающим на основе системы ГЛОНАСС, определить порядок выдачи учетных талонов водителям и обеспечить создание и работу системы контроля.

Указ вступит в силу 1 июля 2019 года.

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