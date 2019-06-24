Разрешен транзит украинских товаров в третьи страны через РФ

«Правительству Российской Федерации определить перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, стационарных и передвижных контрольных пунктов, которые используются при осуществлении транзитных международных перевозок через территорию РФ в третьи страны…отдельных видов товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины», - говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

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