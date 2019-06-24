Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре

Владимир Путин подписал указ об учреждении аппарата военного атташе при посольстве РФ в Катаре. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

В состав аппарата войдут военный (он же военно-воздушный и военно-морской) атташе, а также его помощник.

По распоряжению российского президента, МИД РФ проведет с Катаром обмен нотами о взаимном учреждении атташе в посольствах стран.

Все финансовые расходы будут осуществлены в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета Минобороны РФ.