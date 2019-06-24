Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре
Указ вступает в силу с понедельника, 24 июня.
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Владимир Путин подписал указ об учреждении аппарата военного атташе при посольстве РФ в Катаре. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.
В состав аппарата войдут военный (он же военно-воздушный и военно-морской) атташе, а также его помощник.
По распоряжению российского президента, МИД РФ проведет с Катаром обмен нотами о взаимном учреждении атташе в посольствах стран.
Все финансовые расходы будут осуществлены в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета Минобороны РФ.