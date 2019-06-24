Число пострадавших при взрыве в воинской части Казахстана увеличилось до 46

Число пострадавших в результате взрыва в воинской части в Туркестанской области Казахстана возросло до 46 человек, пятеро из которых - дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения Шимкента.

Ранее выяснилось, что на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном недалеко от города Арысь, в котором проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание и дальнейший взрыв боеприпасов. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Власти региона организовали эвакуацию населения в ближайшие города и поселки. В Туркестанской области введен режим ЧС.